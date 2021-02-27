Kaza tutanağı tutturmak istediği için darp edildi

Kaza tutanağı tutturmak istediği için darp edildi?Bursa'da Aytekin Ata (34), park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak istediği için otomobildeki 5 kişi tarafından darp edildi.

Kaza tutanağı tutturmak istediği için darp edildi

?Bursa'da Aytekin Ata (34), park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak istediği için otomobildeki 5 kişi tarafından darp edildi. Ata hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2. Acar sokakta meydana geldi. İddiaya göre pencereden sokağı izleyen Aytekin Ata park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü. Aşağıya inip otomobildeki şüphelilerle tartışan Ata, tutanak tutturmak istedi. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, Ata'yı darp etmeye başladı. Yüzü kanlar içinde kalan Ata, çevredeki vatandaşlardan yardım isterken şüpheliler ise otomobile binip olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ata'yı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada polis ekipleri ise Ata'yı darp ederek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı