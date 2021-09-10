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Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Erzurum'da meydana gelen küçük çaplı trafik kazası sonrası kaza tutanağında anlaşamayan iki grup arasında kavga çıktı.

Erzurum'da meydana gelen küçük çaplı trafik kazası sonrası kaza tutanağında anlaşamayan iki grup arasında Kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan baba ve oğul darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Erzurum'un Yakutiye ilçesi Vaniefendi Mahallesi'nde meydana geldi. İki aracın küçük çaplı trafik kazası sonrası tutanak tutmak isteyen taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da dahil olduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada taraflardan baba ve oğlu feci şekilde darp edildi. Yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgaya müdahale

ederken, diğer 2 şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

Kaza tutanağı tutmak isteyen taraflar anlaşamayınca yumruklar konuştu

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