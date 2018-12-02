Kaza Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

ESKİŞEHİR'de '112 Acil Hizmetler Haftası' kapsamında trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Sakarya Caddesi'nde bulunan Anıt Park önünde 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerini katılımıyla kaza tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili kaza sonucu 2 minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşındı. Kazada ölen bir kişinin üzeri sağlık ekiplerince örtüldü.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası tatbikatı yaptıklarını belirterek "Bu senaryo çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. 5 ambulansımız, birer AFAD ve itfaiye kurtarma aracımız, 112 Acil Servis personelinin yanı sıra Dorlion Arama Kurtarma ekibi tatbikatta yer aldı. Acil Hizmetler Haftası süresince etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

- Eskişehir