Kaza soruşturmasında yardımcı pilot ifade verdi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
13.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:57
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
Kaynak: Dunya.com