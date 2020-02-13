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Kaza soruşturmasında yardımcı pilot ifade verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

13.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:57
Kaza soruşturmasında yardımcı pilot ifade verdi

Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı olarak görev yapan F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Kaynak: Dunya.com

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