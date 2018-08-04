Kaza Sonucu Hastaneye Yatırılan Çocuğun Ailesine Ulaşılamıyor

Kaza Sonucu Hastaneye Yatırılan Çocuğun Ailesine Ulaşılamıyor

Gaziantep’te 2 gün önce akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesine bağlı Perilikaya mahallesinde kaza sonucu ambulans ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocuğun ailesine ulaşılamıyor.

Kaza Sonucu Hastaneye Yatırılan Çocuğun Ailesine Ulaşılamıyor

Gaziantep'te 2 gün önce akşam saatlerinde Şehitkamil İlçesine bağlı Perilikaya mahallesinde kaza sonucu ambulans ekiplerinin hastaneye kaldırdığı çocuğun ailesine ulaşılamıyor.

Gaziantep'te iki gün önce Deva Hastanesine 112 sağlık ekipleri tarafından getirilen 10-12 yaşlarındaki erkek çocuk, trafik kazası sonucu yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yoğun Bakımda tedavi gören çocuğun sağlık durumunun kötü olduğu öğrenilirken, hastane yetkilileri tarafından çocuğun ailesine de ulaşılamadığı söylendi. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.