Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu
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Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

21.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:29
Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaza sonrası arazide terk edilmiş bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi.

BURSA'nın İznik ilçesinde, kaza sonrası arazide terk edilmiş bulunan kamyonetin sahibini polis belirledi. Yuvarlandığı arazide yola doğru dik duran araç, çekiciyle kaldırıldı.

İznik çevre yolundan sabah saatlerinde geçenler, kaza sonucu yuvarlandığı, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yola doğru dik duran kamyoneti gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aracın gece kontrolden çıkıp, araziye yuvarlandığını belirledi. Kaza sonrası terk edilen araç, çekiciyle kaldırıldı. Aracın S.T.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu
Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu
Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:29:36. #1.15#
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