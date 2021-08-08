Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
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Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de otomobile çarparak kaza yapan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada otomobiliyle refüje çarparak takla attı.

BAŞAKŞEHİR'de otomobile çarparak kaza yapan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada otomobiliyle refüje çarparak takla attı. Otomobildeki sürücü ile birlikte iki kişi yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Süzer Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, caddede hızla ilerleyen 34 TV 1626 plakalı otomobil sürücüsü, kavşakta E.C. idaresindeki 34 RU 2496 plakalı otomobile çarptı. Kazadan sonra durmayıp kaçmaya çalışan 34 TV 1626 plakalı otomobil sürücüsü refüjde bulunan beton bariyerlere çarpınca otomobil takla attı. Ters dönen otomobilde şoförle birlikte iki kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil nedeniyle trafik bir süre yan yoldan devam etti. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Fotoğraf)


Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı
Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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Kaza sonrası sürücüsünün kaçmaya çalıştığı otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı - Haberler
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