Kaza Sonrası Aracından Sopayla İnen Öfkeli Şoförü Sarılarak Sakinleştirdi
İstanbul E-5 karayolunda aniden direksiyonu kıran otomobille çarpışan minibüs sürücüsü sopayla aracından indi. Otomobil şoförü tatlı diliyle öfkeli sürücüyü ikna etti.
İstanbul E-5 karayolunda oldukça ilginç anlar yaşandı, Aniden direksiyonu kıran otomobille çarpışan minibüs sürücüsü sopayla aracından indi. Otomobil şoförü tatlı diliyle öfkeli sürücüyü ikna etti.
1 Temmuz Pazar günü öğlen saatlerinde çekilen görüntülerde karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı. Araç yanında seyreden minibüse çarptı.
SARILARAK İKNA ETTİ
Kaza sonrası araçtan sopayla inen öfkeli minibüs şoförü, sürücüye saldırmak istedi. Ancak sürücü, şoföre sarılarak tatlı diliyle onu ikna etti.
KASK KAMERASINA YANSIDI
Güzel diyalog karşısında sopasını indiren genç şoför, konuşmalarının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (55)
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BÜTÜN MİNİBÜS VE DOLMUŞ ŞÖFÖRLERİNDE SOPA VAR BUNLARIN ACİLEN EĞİTİMDEN GEÇMESİ LAZIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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fetonun adamı o minübüscü ben bunu bilir bunu söylerim öbürü reis terbiyesi almış belli ve netCevap Yaz Yayından Kaldır
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bende denerim bellki bu yöntemi, burun kırık zaten, dişler felanda dökülür masraf hep bunlar dolar zaten pahalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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gerçekten bu öfke niye işte karşı tarafta silah çıkarsa cebinden olanlar olcak keşke hep böyle olsa. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sopayla inmek ne kimse kimse istiyerek kaza yapmaz yaptirmazCevap Yaz 2 Yayından Kaldır