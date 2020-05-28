Kaza sonrası kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak taklalar attı: 8 yaralı
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Kaza sonrası kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak taklalar attı: 8 yaralı

Kaza sonrası kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak taklalar attı: 8 yaralı Bingöl'de iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

28.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:13

Kaza sonrası kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak taklalar attı: 8 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de iki aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır Karayolu'nun 13. kilometresinde Doğanca Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyyaz Çakar idaresindeki 46 LR 804 plakalı otomobil ile İsmail Demiroğlu yönetimindeki 43 CFU 541 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçlardan birinin tarlaya uçup ters döndüğü kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza yerine Sağlık, Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.Vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar Genç İlçesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan araç tarlaya uçarak taklalar attı: 8 yaralı

Kaynak: İHA

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