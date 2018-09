Kaza sonrası hayatını kaybeden gencin organları 6 kişiye umut oldu

Hastane önünde açıklama yapan ölen gencin annesi baygınlık geçirdi

SAMSUN - Samsun'da 3 gün önce kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin organları 6 kişiye umut oldu. 22 yaşındaki Güney Dağaşan'ın kalbi İzmir'de, karaciğeri İstanbul'da, böbrek ve korneaları da Samsun'daki hastalara umut olacak.

3 gün önce Samsun-Sinop karayolu Taflan mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, Güney Dağaşan idaresindeki 55 JL 692 plakalı panelvan araç, yoldan çıkarak beton elektrik direğe çarpmıştı. Kazada İstanbul'dan Samsun'a gezmek için gelen sürücü Güney Dağaşan ile aynı araçta bulunan Merve Buldan ve Hande Kalkan yaralanmıştı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Güney Dağaşan, kazadan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Dağaşan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Dört çocuklu bir ailenin en küçük bireyi olan Dağaşan, askerden 1 yıl önce gelmişti. Duyarlılığı ile çocuğunun organlarını bağışlayan Güney Dağaşan'ın annesi Seda Buldan, çocuğunun organlarını alan her kişinin kendisinin bir evladı gibi olacağını söyledi. Evladını kaybedeli henüz birkaç saat olmasına rağmen acılı anne sözleriyle de organ bağışı bekleyenlere umut oldu. Duygu dolu açıklamalarının ardından baygınlık geçiren anneye ilk müdahaleyi Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak yaptı. Daha önce üvey kardeşlerine organlarının bağışlanması yönünde beyanlarda bulunan Dağaşan'ın organları hastalara umut olacak.

"Benim çocuğumun organlarını alan benim evladım olacağını düşünüyorum"

Tek evladını kaybettiğini belirten Güney Dağaşan'ın annesi Seda Buldan, "Eğer benim çocuğuma beyin nakli gerekseydi, birinden ona nakil yapılsaydı ben nasıl bir mutlu anne olurum diye düşündüm. Ben çocuğumun organlarını bağışladım. Bunu yaparken fazla düşünmedim. Bence herkes bunu yapmalı. Çünkü bunun hiç bir zararı yok. Belki sizin çocuğunuz kalbi ile bir çocuğun kalbi atacak. Onu kurtarmış olacaksınız. Belki bir böbreği ile ölmek üzere bir babanın hayatını kurtaracaksınız. Benim tek amacım yaşadığım acıyı kimsenin yaşamaması. Ben bir evladımı kaybettim. Benim çocuğumun her uzvunu alan insanın benim evladım olacağına inanıyorum ben. Bir yerlerde o hiç beni tanımasın, bulmasın. Ben bunu hiç bir şey bekleyerek yapmadım. Bu işin maneviyatı çok büyük. Bu anlamda mutluyum. Çünkü benim çocuğum kalbi bir yerde atacak böbreği bir yerde çalışacak. Dört tane evladım oldu diye düşünüyorum" dedi.

Ağabeyi: "Faydalı olacağına o da inanıyordu"

Zor bir karar aldıklarını belirten Güney Dağaşan'ın ağabeyi Gökhan Dağaşan, "Kardeşim çok gençti, çok iyi bir çocuktu. Diğer ailelerin duasını alacağımızı ümit ediyorum. Başka canların kurtulacağına inanıyoruz. Kardeşim üç gün yaşam savaşı verdi. Beyin ölümü gerçekleşti. Organları çalışıyordu. Bizim için zor bir karar oldu. Daha iyi olacağını düşündük. Kendisinin daha önce organlarını bağışlama konusunda beyanı olmuştu. Beyin nakli mümkün olsaydı bu sefer biz nakil için bekleyecektik. Daha çok bunu düşünerek hareket ettik. Organlarını bekleyen insanlar vardı. Onlara yardımcı olacağımızı düşündük. Organlarımı bağışlayın demişti. Faydalı olacağına o da inanıyordu" diye konuştu.

Zor anlar yaşayan Güney Dağaşan'ın ablası Duygu Dağaşan, "Kardeşimin başkalarında can bulmasını istedik" şeklinde konutu.

Kazanın meydana geldiği kavşakta sık sık trafik kazasının yaşandığını belirten aile, başka kazaların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Güney Dağaşan'ın ailesinin fedakarca onurlu bir duruş sergilediklerini söyledi.