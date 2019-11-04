04.11.2019 19:31

Kaza sonrası gözyaşlarını tutamadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayverdi sokaktan gelip kavşaktan Mahmutesatbey caddesine dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Fatih A idaresindeki 16 LHJ 14 plakalı otomobile karşı istikametten gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Abdurrahman Sel çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü karşı istikametten gelen Aleattin C'nin kullandığı 34 GG 5237 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından otobüs durağına alınarak yağmurda ıslanmaktan kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA