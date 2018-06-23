Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobiliyle çarpan genç kadın kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A. yönetimindeki 58 BD 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ö.'ye (19) çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü G.A. kazayı yara almadan atlatırken, T.Ö. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan T.Ö. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından aracın sürücüsü genç kadın olayın şokuyla sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza sonrası sürücünün sinir krizi geçirdiğini söyleyen görgü şahidi Koray Eren, "Burası bölündüğünden beri haftada bir kaza oluyor. Kazalarda 3-4 insan öldü. Yani buraya acil çözüm bulunması lazım. Bizim işyerimiz de burada günlük görüyoruz. Yani biraz önce de burada bir kaza oldu genç bir kadın sinir krizi geçirdi yani vuran da korkuyor. Kazalar burada insanlar U dönüşü yapmaya çalışırken veya hızla giderken oluyor. İnsanların sürat yapmaması lazım burada kaç kişi öldü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS