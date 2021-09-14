Kaza sonrası engelli kalan oğluna bakan baba: Tek isteğim sağlığına kavuşması

MARMARİS'te, 2 yıl önce yaşanan trafik kazasında, Gürkan Yiğit Hiçdönmez (18), sol bacağını kaybetti ve beyin kanaması geçirdi. Yüzde 100 engelli olarak hayatını sürdüren Hiçdönmez'in babası Coşkun Hiçdönmez, "Oğlum çok yetenekliydi, hayalleri vardı. Yolun kıyısında beklerken araç çarptı. Tek istediğim sağlığına kavuşması" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Gürkan Yiğit Hiçdönmez'e, 2019 yılında, Hisarönü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek için beklediği sırada bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklenen Hiçdönmez'in sol bacağı koptu ve beyin kanaması geçirdi. Özel bir hastanede 6 saat süren ameliyatın ardından önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sonra da Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hiçdönmez, 8 ay da yoğun bakımda kaldı.

Oğluna gözü gibi baktığını belirten Coşkun Hiçdönmez, temizliğini yaptığını, mama yedirdiğini ve boğazındaki trakeostomi nedeniyle sürekli aspirasyon yaptığını anlatarak, "Oğlumun benden başka kimsesi yok. Zor durumdayım. Gece gündüz oğluma bakmak zorundayım. Markete alışverişe bile gidemiyorum. Tek başıma onu temizliyorum. Normal yemek yiyemiyor. Mideden mamayla besliyorum. Şu an bitkisel hayatta gibi. Sadece su içebiliyor, mama yiyebiliyor. Bazen ne yapacağımı şaşırıyorum. 2 yıldır fiziksel tedavisini kendim yapıyorum. Normalde bu tür çocukların fizyoterapi alması gerekiyor. Tek istediğim çocuğumun sağlığına kavuşması. O daha genç bir çocuk. İyi bir tedaviyle ayağa kalmasını istiyorum" dedi.