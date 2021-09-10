KAZA SONRASI ÇIKAN KAVGADA SÜRÜCÜ KURUSIKIYLA ATEŞ AÇTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarparak durabildi. Kazadan sonra çıkan tartışmada sürücülerden biri kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gülüç beldesi girişinde ki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 ABE 800 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İbrahim Yaman'ın kullandığı 67 UB 286 plakalı hafif ticari araca ardından da Nigar Atar yönetimindeki 67 LE 016 plakalı otomobile çarptı. Nigar Atar'ın kullandığı otomobilde çarpmanın etkisiyle Umut Başhan'ın kullandığı 67 ABM 127 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Nigar Atar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada kazaya neden olan 67 ABE 800 plakalı otomobil sürücüsünün tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı. Araçta bulunan gençler ile İbrahim Yaman arasında tartışma yaşandı. Yaman, aracındaki kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. Polis tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kazada, hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı