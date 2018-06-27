Kaza sonrası bebeğiyle yol ortasında çaresizce yardım bekledi... Kahraman halk otobüsü şoförü kadın ve bebeğini hastaneye böyle yetiştirdi

SİVAS - Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ömer Taşdemir seyir halindeyken şahit olduğu kazada yaralı olan ve yolda oturarak ambulans bekleyen bebek ve annesine müdahale ederek hastaneye yetiştirdi.

Sivas'ta daha önce otobüsünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim edilen halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir yaptığı bir davranışla daha takdir topladı. Halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir Gültepe Mahallesi Adliye Yolu üzerinde sefer yaparken 58 H 0083 plakalı aracıyla güzergah üzerinde seyir halindeyken kaza yapan bir otomobil gördü. Kaza yapan yaralı kadın sürücünün araçtaki bebeğini de alarak yolda oturarak beklediğini fark eden Taşdemir otobüsteki yolcularla birlikte otobüsten inerek yaralı anne ve bebeğe müdahale etti.

Kahraman şoför

Şokta bulunan kadının kucağındaki çocuğu alan Taşdemir, yolcuları kaza yerinde bırakarak bir kadın yolcuyla birlikte sefer yaptığı güzergahın tam tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek Sivas Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Yaralı anne ve bebeği hastaneye yetiştiren kahraman şoför davranışıyla takdir toplarken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.