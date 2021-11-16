Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında dereye sürüklenen araç içerisinde sıkışan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında dereye sürüklenen araç içerisinde sıkışan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarpışan iki otomobilden biri yakındaki dereye sürüklendi. Araç içerisinde sıkışan sürüye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Dereye inen ekipler sürüyücü sıkıştığı yerden kurtararak sedyeyle yukarı taşıdı. Daha sonra ambulansa bindirilen yaralı sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

 Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

Trafik kazasında yaralılara yardım etmek isteyen genç, canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title