Son dakika haberi... Kaza yapan aracındaki hasara bakarken başka bir aracın çarpması sonucu hastanelik oldu

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - - Kaza yapan aracındaki hasara bakarken başka bir aracın çarpması sonucu hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da maddi hasarlı kaza yapan aracından inip bakan sürücü bir başka aracın çarpması sonucu hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören babasını ziyarete giden Nazmi Uğur idaresindeki 19 ABH 78 plakalı otomobil ile alt geçitteki yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Bu sırada araçtan aşağı inip ön kısmındaki hasara bakmak isteyen Nazmi Uğur'u otomobiline Mehmet Yücel yönetimindeki 06 BL 3764 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kendi aracından inip hasara bakan Nazmi Uğun yaralandı. Kazada Nazmi Uğur'un otomobilde bulunan eşi Makaddes Uğur da yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.