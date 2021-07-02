Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü

Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Sarıkamış Alisofu köyü mevkiinde meydana gelen kazada, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtilen kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası yaralılar itfaiye ve 112 ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri kaza sonrası bölgede inceleme yaptı. - ERZURUM

Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerini taşıyan midibüsün freni patladı! Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Son dakika haber! Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Taner Ölmez Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Kocadağ Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaza sonrası anayol savaş alanına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:25:45. #1.16#

title