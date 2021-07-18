Kaza sonrası alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı

Erzurum-Artvin karayolunda yaşanan kaza sonrası alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı.

Erzurum-Artvin karayolunda yaşanan kaza sonrası alev topuna dönen otomobil korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Erzurum'un Uzundere ilçesi Tortum Şelalesi yakınlarında Ulubağ köyü civarında hatalı sollama sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası bir uzman çavuşa ait olduğu öğrenilen LPG'li araç alev aldıktan sonra bir anda alev topuna döndü. Araç yanarken art arda meydana gelen patlamalar çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaza sonrası yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı