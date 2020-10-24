Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
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Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

24.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:17
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolda kalan düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inip, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müzik eşliğinde halay çekti. 

Akşam saatlerinde, D-100 yolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, İzmit yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu, sürücüler kontak kapattı. Yolda bekleyen düğün konvoyunda bulunanlar ise araçlarından inerek, çaldıkları müzik eşliğinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak yolun ortasında halay çekti. Araçların yolda kaldırılmasıyla yol ulaşıma açılırken, düğün konvoyunda bulunanlar araçlarına binerek nikahın yapılacağı salona gitti. 


Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler
Kaza nedeniyle kapanan yolda 'halay' çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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