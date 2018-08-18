Bursa'da, Kaza Mahallinde Bebek Eşyaları Gören Ekipler Harekete Geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam meydana gelen zincirleme kazada, bir kişinin can verdiği araçtan bebek kıyafetleri çıkması ekipleri harekete geçirdi. Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı. Ancak herhangi bir şey bulanamadı.

NE OLDU?

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 mevkiinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda 34 araç çarpıştı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

OTOMOBİL, OTOBÜS İLE DEMİR BARİYERLER ARASINA SIKIŞARAK HURDAYA DÖNDÜ

Eşi 43 yaşındaki Mehtap Soylu ile birlikte Ankara'dan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile giden Orhun Soylu idaresindeki özel otomobil, Mezitler bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada, şehirlerarası yolcu otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkışarak hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada, görevliler ve vatandaşlar yardım için seferber oldu.

ARAÇTA BEBEK EŞYALARI GÖRÜLDÜ

Tatil yolunda hayatını kaybeden Mehtap Soylu'nun içinde bulunduğu araçta bebek eşyaları olduğu görüldü. Araçta bebek olma ihtimali üzerine ekipler teyakkuza geçti.

ARAÇ ÇEVRESİNDE BEBEK ARANDI

Hurdaya dönen araç ve çevresinde bebek arandı. Ancak herhangi bir şey bulanamadı.