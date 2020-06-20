Kaza kurşunuyla felç kalan 16 yaşındaki genç kız, yürümek için destek bekliyor
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Kaza kurşunuyla felç kalan 16 yaşındaki genç kız, yürümek için destek bekliyor

Kaza kurşunuyla felç kalan 16 yaşındaki genç kız, yürümek için destek bekliyor 11 yıldır felçli olan Senem Özgezici tedavi için destek bekliyor Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Senem Özgezici, 5 yaşında bir kaza kurşunuyla yaralanıp, 11 senedir yarı felçli olarak yaşamını sürdürüyor.

20.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:41

Kaza kurşunuyla felç kalan 16 yaşındaki genç kız, yürümek için destek bekliyor

11 yıldır felçli olan Senem Özgezici tedavi için destek bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Senem Özgezici, 5 yaşında bir kaza kurşunuyla yaralanıp, 11 senedir yarı felçli olarak yaşamını sürdürüyor. Ayağa kalkıp yürümek isteyen Senem, maddi imkansızlıklar yüzünden ailesinin tedavi yapamadığını belirterek, yetkililerden ve yardımsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Sur ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Senem Özgezici, 5 yaşında silah kazası sonucu yarı felç kaldı. O dönem ailesinin sağlık güvencesi olmadığı için babası Fevzi Özgezici, kız kardeşinin çocuğunun yeşil kartı üzerinden Senem'i tedavi etmeye başladı. Bir süreden sonra yeğeninin yeşil kartını kullanamaz hale gelince Senemin tedavisi sağlık güvencesizliğinden ve maddi imkansızlıklardan yarım kaldı. 11 yıldır yarı felçli olan Senem, tedavi olmasıyla tekrar yürüyebileceğini belirterek, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Allah'ın izniyle kızım tedavi edilirse iyileşme durumu var"

Baba Fevzi Özgezici, bundan 11 sene önce kızının silah kazası sonucu yaralanarak felç kaldığını söyledi. Özgezici, "Benim kız kardeşimin yeşil kartı vardı, bizim yeşil kartımız o zaman olmadığından dolayı biz mağdurduk. Bacımın yeşil kartı üzerinden götürdüm. Götürdüğüm vakitlerde bu sefer bacımın kızı engelliydi, hasta düştü, benim kızım öyle yerde kaldı. Benimde maddi durumum olmayınca bir yere gidemedim. Allah'ın izniyle kızım hastaneye giderse, o zaman doktorlar bana söyledi ki, 'kızın hastaneye giderse iyileşme durumu vardır' dediler. Yetkililere sesleniyorum, Allah, peygamber için yardımcı olsunlar kızım ayağa kalksın" dedi.

Senem Özgezici, 11 yıldır böyle olduğunu, hiç okula gitmediğini ve hayallerinin olduğunu ifade etti. Okul okumak, gezmek istediğini dile getiren Özgezici, "Böyle olduğum için okul okuyamadım. Benim kız kardeşim var o bana yardımcı oluyor. Annem, o da hasta beni kaldıramıyor, gezdiremiyor. Bir tek kardeşim o bana yardımcı oluyor. O bana yardımcı olmazsa sürekli evdeyim, çıkamıyorum. Canım sıkılıyor, bende arkadaşlarım gibi gezmek istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum, sürekli evdeyim hiçbir yere çıkamıyorum. Tedavi olsam kalkma imkanım var. Devlet büyüklerime sesleniyorum, bana yardımcı olsalar bende kalkmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaza kurşunuyla felç kalan 16 yaşındaki genç kız, yürümek için destek bekliyor

Kaynak: İHA

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