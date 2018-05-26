Kaza Kurşunu ile Şehit Olan Asker Memleketine Uğurlandı

Gaziantep'te nöbet sırasında bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan Adem Yılmaz memleketine uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu ile şehit olan asker Gaziantep'ten memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı er Adem Yılmaz nöbet sırasında yanında bulunan arkadaşının silahından henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kurşun ile vurulup ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan er Adem Yılmaz, İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Türk bayrağına sarılarak memleketine uğurlandı. - GAZİANTEP