Kaza kurbanı 4 kişilik aile yan yana toprağa verildi



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Cumali Yarıcı (35), eşi Hicran (30), kızları Hediye Nur (1) ve Ziynet Yarıcı (7), evlerinin bulunduğu Ahmetli ilçesinde, gözyaşları içinde, yan yana toprağa verildi. İkiz bebeklere hamile olan Hicran Yarıcı, eşi ve çocuklarıyla hastaneye kontrole giderken kaza yaşanmıştı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin metal yığınına döndüğü kazada, Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan sürücü Cumali Yarıcı, eşi Hicran ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Kazada yaralanan, ailenin hayatta kalan tek üyesi olan Hazal Yarıcı'nın (6) ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada yaşamlarını yitiren Cumali Yarıcı, eşi Hicran, kızları Hediye Nur ve Ziynet Yarıcı'nın cenazeleri, bugün Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morgundan yakınları tarafından alınarak, evlerinin bulunduğu Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Yarıcı Ailesi'nin 4 ferdi için, öğle vakti beklenmeden Ulu Camisi'nde tek tek cenaze namazı kılındı. Kazada ölen 4 kişi, kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına götürülüp, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

DOKTORA KONTROLE GİDİYORLARMIŞ

?9 gün sonra doğum gününü kutlayacak olan anne Hicran Yarıcı'nın, kazanın olduğu gün bir iş yerinin güvenlik kamerasına görüntülerinin yansıdığı ortaya çıktı. İkiz bebeklerine hamile olan Hicran Yarıcı'nın eşiyle birlikte kızlarını da yanlarına alarak hastaneye kontrole giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.



Kaynak: DHA

- Manisa