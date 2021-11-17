'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı - Haberler
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'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı Ayda en az bir kazanın olduğu kavşakta vatandaşlar tepkili Bilecik'te 'Kaza Kavşağı' diye adlandırılan kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - ' Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı

Ayda en az bir kazanın olduğu kavşakta vatandaşlar tepkili

BİLECİK - Bilecik'te 'Kaza Kavşağı' diye adlandırılan kavşakta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Tevfikbey Caddesinden Tepebaşı istikametine seyir halindeki Erdal Kadayıfçı yönetimindeki 11 EN 757 plaka otomobil, kavşağa geldiği esnada Rasimbey Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne seyir halinde halindeki Hasan Ali Üzen yönetimindeki 16 SG 410 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Hasan Ali Üzen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar isyan ediyor

Ayda en az bir kazanın olduğu kavşakta vatandaşlar araçların hızının kesilmesi için Rasimbey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi sonuna kasis isterken, bu isteklerinin yıllardır yerine gelmediği söylediler.

'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı

'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı

'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Son Dakika Haberleri

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