Kaza İhbarına Giden Polislere Otomobil Çarptı: 2 Yaralı

Kaza ihbarına giden polislere otomobil çarptı: 2 yaralı



İSTANBUL - Şile yolunda bir kaza ihbarına giden polis ekiplerine otomobil çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken polis ekiplerine otomobilleriyle çarpan kişi ya da kişiler olayın ardından kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şile Yolu Taşdelen Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri kaza ihbarı üzerine Şile yolundaki olay yerine geldi. Araçlarından inerek yol kenarında çalışma yapan polis ekiplerine önündeki hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken plakası alınamayan otomobildeki kişi ya da kişiler, araçlarıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralı iki polis memurunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polislerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken polis ekipleri meslektaşlarına çarpan otomobildeki kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.