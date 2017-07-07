Kaza Haberine Giderken Kaza Yaptılar

Başkentte iki lastiği patlayan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazayı haberleştirmek için yola çıkan 2 gazeteci de zincirleme trafik kazasında yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara-İstanbul otoyolu Etimesgut ilçesi girişinde iki lastiği patlayan Kasım Sade idaresindeki 06 CHH 36 plakalı kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonetteki Şaban Çermeli, Recep Çermeli, Kadir Aydemir, Zülküf Yıldız ve sürücü yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Habere giderken haber oldular



Kazayı haber yapmaya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerini taşıyan otomobil de zincirleme trafik kazasına karıştı.



Atatürk Bulvarı'nda Ulus istikametine giden Namık Mutlu idaresindeki 06 AD 3741 plakalı otomobil Burak Selim yönetimindeki 06 AR 0931 plakalı otomobille çarpıştı.



İHA ekibinin içerisinde bulunduğu Osman Türkan'ın kullandığı 06 FJ 5647 plakalı otomobil de kaza yapan araçlardan 06 AD 3741 plakalı otomobile çarptı.



Kazada gazetecilerden Musa Erdoğan ve Uğur Kan Yüksek yaralandı.



Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gazetecilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.