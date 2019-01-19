Kaza 'Geliyorum' Dedi.. Taksi Sürücüsü Seyir Halinde Böyle Uyudu

–Çin'de direksiyon başında uyuyakalan taksi şoförü, orta refüjde tadilat çalışması yapan kamyona çarptı. Taksicinin yaralı kurtulduğu kaza, hem taksi içinden hem de arkadaki araç tarafından kaydedildi.

İçinde bir yolcu da bulunan taksinin şoförü, araç hareket halindeyken uyuyakalınca, orta refüjde çalışma yapan kamyona hızla çarptı.

Araç kameralarına yansıyan görüntülerde, başından yaralanan taksi şoförünün kazadan sonra şok içinde uyandığı görüldü.

Kaynak: DHA