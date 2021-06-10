Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili üniversiteden açıklama
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Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili üniversiteden açıklama

Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili üniversiteden açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sabah Muradiye'deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi içinde meydana gelen trafik kazasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve beraberindekilerin hafif yaralandıklarını ve ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sabah Muradiye'deki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi içinde meydana gelen trafik kazasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ve beraberindekilerin hafif yaralandıklarını ve ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından sabah meydana gelen kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 10.06.2021 tarihi sabah saatlerinde kampüsten hareket eden makam aracının yan yoldan gelen bir araçla çarpışması sonucunda hafif yaralanma ile atlatılan trafik kazası geçirmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Rektör Ataç ve beraberindekilerin tedavisi ayakta gerçekleştirilmiş olup, sağlık durumları iyidir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaza geçiren Rektör Prof. Dr. Ataç'la ilgili üniversiteden açıklama - Haberler
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