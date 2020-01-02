Kaza geçiren öğrenciye moral gecesi

02.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:46

Geçirdiği trafik kazası sonucu zorlu süreci atlatan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Halk Oyunları üçüncü sınıf öğrencisi Süleyman Köseoğlu için Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde moral gecesi düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi 27 yaşındaki Süleyman Köseoğlu için geçirdiği motosiklet kazası sonucu moral amacıyla arkadaşları ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen moral gecesine, Köseoğlu'nun annesi ve ablası da sahneye çıkıp kendi yörelerine ait halk müziklerini seslendirdi.

Süleyman Köseoğlu'na sürpriz olan gecede, öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri de sahnede yer aldı. Köseoğlu'nun arkadaşları gecede "Biz birlikte varız, güçlüyüz, kocaman bir aileyiz ve burada emin ellerdeyiz." mesajını verdi.

Gecede Süleyman Köseoğlu, ailesi ile duygu ve düşüncelerini dile getirirken, konuşmanın ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA