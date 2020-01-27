Kaza geçiren kedi ve köpeğe belediye sahip çıktı

27.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:48

Mardin'de kaza sonucu yaralanan kedi ve köpeğe Mardin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kaza sonucu durumu ağır olan kedi ve köpeği alarak Sokak Hayvanları Hastanesine getirdi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler ile eğitim için merkezde bulunan Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) gönüllüleri Uzman Veteriner Murat Bekan, Tatvan Belediyesi Veteriner Hekim Teknikeri Ömer Atış, Van Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Selçin'in katılımlarıyla ampütasyon operasyonları gerçekleştirildi.

Başarılı operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan hayvanların gerekli bakımları sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, merkezi Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir merkez haline getirdiklerini belirtti.

Merkezin içerisinde kurulan Sokak Hayvanları Hastanesi sayesinde her türlü müdahaleyi yapabildiklerini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Diğer illerden de hastanemize hayvanlar getiriliyor. Burada gerekli tedavilerini yapıyoruz. Bir kaza sonucu Sokak Hayvanları Hastanesine getirilen kedi ve köpeğe gerekli müdahaleler yapılarak hayata tutunmaları sağlandı. Hayvanların bakımları birimimizde devam etmekte. Meslek içi eğitim için merkezimizde bulunan HAYTAP gönüllüleri Uzman Veteriner Hekim Murat Bekan, Tatvan Belediyesi Veteriner Teknisyeni Ömer Atış, Van Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Seçkin'e operasyona verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: AA