Kaza Geçiren Kahraman Tazeoğlu'ndan Açıklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaza geçiren ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu, "Çok şükür bir şeyim yok şimdi. Sevenlerim merak etmesinler. Çok iyiyim, verilmiş sadakam varmış. Onların duasıyla ayakta kaldım" dedi. Biga Belediyesi tarafından 2.'si düzenlenen kitap fuarına katılan ve İstanbul'a dönmek için yola çıkan yazar Kahraman Tazeoğlu'nun içinde bulunduğu Berkay Üçüncü idaresindeki 34 KN 7074 plakalı otomobil, Karabiga kavşağında Yunus Emre Üzülmez'in kullandığı 17 LL 245 plakalı araçla çarpıştı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ve Tazeoğlu yaralandı. Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Tazeoğlu, kazayla ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Biga'ya kitap fuarına geldik. Çok güzel de bir fuar oldu. Fuar dönüşü de İstanbul'a doğru yola çıktığımızda birden bire kavşakta sağ taraftan gelen bir araç hızla bizim aracımıza vurdu. Araç savruldu ve biz tarlaya uçtuk. 4-5 takla attı araç. Neyse ki hava yastıkları açılmıştı. Sonra arabanın içerisinden çıkarttılar, gerisini hatırlamıyorum. Hastaneye getirdiler. İlk olarak beyin tomografisi çekildi, başımda bir ağrı vardı çünkü. Müşaade altına alındım. Neyse çok şükür bir şeyim yok şimdi. Sevenlerim merak etmesinler. Çok iyiyim, verilmiş sadakam varmış. Onların duasıyla ayakta kaldım" dedi.

(İHA)