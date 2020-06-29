Kaza geçiren Göztepeli taraftar hayata tutunamadı
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Kaza geçiren Göztepeli taraftar hayata tutunamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan tıra arkadan çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Barış Sazan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza geçiren Göztepeli taraftar hayata tutunamadı
29.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:25

İzmir'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan tıra arkadan çarpıp ağır yaralanan otomobilin sürücüsü Barış Sazan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, geçen salı saat 10.00 sıralarında İzmir-Aydın yolunun Çamkule mevkiinde meydana gelen kazada Barış Sazan yönetimindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı, tırın dorse kısmının altına girerken, Barış Sazan ise otomobilde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış Sazan'ı itfaiye görevlileri çıkardı.

Ağır yaralanan Barış Sazan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gören Sazan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Göztepe taraftarı olan Sazan için, sarı-kırmızılı kulüp de resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç taraftarımız Barış Sazan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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