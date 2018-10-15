Kaza geçirdi, hastaneden eve gönderildikten 5 saat sonra öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan 86 yaşındaki Nahsen Bozkurt isimli şahıs hastaneden "bir şeyi yok" denilerek eve gönderildi. Bozkurt, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybetti.

Olay Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre kiracısından para almak üzere Suriyeli kiracısı Akil Ashour'un idaresinde elektrikli bisiklet ile yola çıkan Nahsan Bozkurt, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz plakası ve sürücüsü belirlemeneyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Nahser Bozkurt, yapılan ilk müdahale ve tedavinin ardından taburcu edilerek, evine gönderildi. Oğlu Yavuz Bozkurt tarafından Belkıs Mahallesi'ndeki evine götürülen Nahsen Bozkurt, yürüyerek girdiği evinden cenazesi çıkartıldı. 5 saat sonra yaşamını hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nahsen Bozkurt'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek