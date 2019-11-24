Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
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Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Çorum'da hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonu meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

24.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

'da hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonu meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.


Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Nevzat Yokuş yönetimindeki 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile Sadık B. yönetimindeki 19 FA 755 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Nevzat Yokuş ile araçta bulunan Hacer Cantürk kızları Nisa (20) ve Esra Cantürk (18) olduğu öğrenilirken Ayşe Yokuş ile minibüste bulunan Yeter, Sadık ve Yusuf Arslan ise yaralandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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