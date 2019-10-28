Kaza bu kez 'geliyorum' dedi

28.10.2019 10:45

Kaza adeta geliyorum dedi.Virajı hızlı alan otomobil sürücüsü bisikletliye çarptı.Olay ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşandı.Cadde üzerinde seyir halinde olan bisikletli far ışıklarını görünce yavaşladı.Ama viraja hızla giren otomobil sürücüsü onu geç fark etti ve iki araç kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle bisikletli metrelerce sürüklenirken aracın da camları parçalandı.Otomobil sürücü ise yardım etmek yerine hızla olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri bisikletli şahsın ağır yaralandığı kaza için soruşturma başlattı.Kaçan sürücü şimdi her yerde aranıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA