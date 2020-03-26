Kaza anları mobese kameralarına yansıdı
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Kaza anları mobese kameralarına yansıdı

Kaza anları mobese kameralarına yansıdı Eskişehir'de dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından kaydedildi.

26.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:45
Kaza anları mobese kameralarına yansıdı

Kaza anları mobese kameralarına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dikkatsizlik ve hız nedeniyle meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Eskişehir'de kaydedilen ilk trafik kazası Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken kural ihlali yapan bir otomobil, karşı şeritten gelen kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kentte mobese kameralarına yansıyan diğer kaza ise, Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil ile çevre yolundan sür'atli gelen servis çarpıştı. Otomobil sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anları mobese kameralarına yansıdı

Kaynak: İHA

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Kaza anları mobese kameralarına yansıdı

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