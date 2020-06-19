Kaza anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı
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Kaza anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza anı saniye saniye kameraya böyle yansıdı
19.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ertuğrulgazi Caddesinde meydana geldi. Avarlar istikametine seyir halinde olan Şafak K, idaresindeki 16 AIR 521 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerek karşı istikamete geçmek isteyen Hüseyin E. idaresindeki 81 FD 353 plakalı özel otomobille çarpmamak için motosikleti yan yatırdı. Motosikletin devrilmesini sonucu sürücü ile arkasında bulunan oğlu Kazım E. yaralandı. Yaralıların yardımına kazayı görenler yetişti. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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