Kaza anı kameraya böyle yansıdı
- Kaza anı kameraya böyle yansıdıBURSA - Bursa'da kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- Kaza anı kameraya böyle yansıdı
BURSA - Bursa'da kavşakta çarpışan araçlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. O.K. idaresindeki 41 AT 966 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 16 F 1481 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralanan S.K.'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı an be an kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, vatandaşlar sürekli kazaların olduğu kavşağa yetkililerin çare bulmasını istedi.
Kaynak: İHA
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