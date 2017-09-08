Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza kameraya yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde Abdurrahman Korkmaz'ın kullandığı 67 TJ 910 plakalı otomobil ile Timur Karabey idaresindeki 81 KJ 609 plakalı kamyon çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.



Otomobilde bulunan Ferhan Tümen, çevredeki vatandaşların yardımıyla kazanın olduğu yerin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, tali yoldan ana yola çıkış yapan otomobilin, önüne geçtiği sırada kamyonla çarpıştığı ve ardından sürüklenerek orta refüjdeki güvenlik kamerası direğine çarptığı görülüyor.