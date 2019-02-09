Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sivas'ın Gürün ilçesinde karla kaplı yolda geri giden aracın arkadan gelen başka bir araçla çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gece meydana gelen kazada Kayser'den Malatya istikametine gitmekte olan bir araç, yolda geri gitmekte olan başka bir araca çaptı. Kaza anı yol üzerinde ki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı. Kazazedelerin yardımına ilk önce akaryakıt istasyonu çalışanları koştu. - SİVAS

Kaynak: İHA