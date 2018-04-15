Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Konya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Konya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Halit Güzel idaresindeki 42 BYR 33 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Muhammed İkbal Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Derya Çınar yaralandı.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin devrilme anı ve çevredekilerin yaralıları otomobilden çıkarması yer alıyor.