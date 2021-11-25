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Kaza anı canlı yayına takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza anı canlı yayına takıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası canlı yayına takıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası canlı yayına takıldı.

Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Bir süre giderken önünde seyir eden Aziz Nasro idaresindeki 33 MN 042 plakalı otomobil park halindeyken yola çıkmak isteyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp, 2 tur dönerek durabildi.

Kazadan sonra araç içindeki kişiler ve çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. - MERSİN

Kaza anı canlı yayına takıldı

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