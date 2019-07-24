Kaza anı araç kamerasında

Kaza anı araç kamerasında

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza anı araç kamerasında

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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