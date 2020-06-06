Kaz Gölü ziyaretçilerini bekliyor
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Kaz Gölü ziyaretçilerini bekliyor

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün önce ziyarete kapatılan 'Yaban hayatı geliştirme sahası' niteliğindeki Kaz Gölü, güzel manzarası ve kuş çeşitliliğiyle yeniden ziyarete açıldı.

Kaz Gölü ziyaretçilerini bekliyor
06.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:23

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 77 gün önce ziyarete kapatılan 'Yaban hayatı geliştirme sahası' niteliğindeki Kaz Gölü, güzel manzarası ve kuş çeşitliliğiyle yeniden ziyarete açıldı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle onlarca türe ev sahipliği yapıyor. Toplam alanı 1170 hektar olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 274 hektarı su ile kaplı. Ortalama 108 çeşit kuş türünü barındıran gölde, yılın farklı dönemlerinde bu sayıda da değişimler yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kaz Gölü, yeni normalleşme süreciyle birlikte 77 gün sonra tekrar ziyaretçilere açıldı. Kaz Gölü ve doğası, bu süreçte tüm doğal alanlarda olduğu gibi kendini yeniledi. Uzun zamandır ziyarete kapalı olan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yeşil alanları ve mavi gölüyle, yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.

'KAZ GÖLÜ VE TABİATI KENDİNİ YENİLEDİ'Pandemi nedeniyle kapalı bulunan Kaz Gölü'nün doğal güzelliğiyle dikkat çektiğini söylen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Kaz Gölü'müz Pazar ilçe sınırlarında bulunuyor. Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait bin dönümlük arazi üzerinde bulunan güzel bir alanımız. Bu alanımız 100'ün üzerinde kuğunun bulunduğu bir kuş cennetidir. Koronavirüs salgını da azalıyor ama tedbirlerimiz halen devam ediyor. Bizler, ilçemiz sınırlarımız içinde dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Şu anda da yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Kapalı olduğu süreçte Türkiye'nin her yerinde tabiatın kendisini yenilemesi oldu. Şu anda da Kaz Gölü kendini yeniledi. Bundan sonra gelecek olan ziyaretçiler daha güzel bir görüntü ile karşılaşacak ve güzel fotoğraflar çekecek. Pazar ilçemizi biz turizm cenneti haline getiriyoruz. Tarih ve doğa turizmi olarak da gelişeceğiz. Bu yıl pazar ilçemizde turizmin patlayacağını düşünüyoruz" dedi. SOSYAL MESAFE KURALIYLA ZİYARETE AÇILDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kaz Gölü'nün açıldığını söyleyen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü İhsan Ekinci ise Doğa Koruma ve kurumun görevlendirdiği ekiplerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlandığını ve vatandaşların ise sosyal mesafe kurallarını gözeterek ziyaret edebileceklerini söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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