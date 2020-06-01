Kaz Gölü kurtuldu
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Kaz Gölü kurtuldu

Koruma altına alınan Kaz gölü kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu.

Kaz Gölü kurtuldu
01.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:17

Koruma altına alınan Kaz gölü kurumaktan kurtarılarak doğal görünümüne yeniden kavuştu.

Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyü sınırları içerisinde bulunan ve yok olmaya yüz tutan doğa harikası Kaz Gölü, 2017 Kasım ayında kanal açılarak sulak alanın bir kısmı boşaltılması ile tahribata uğramıştı. Kuşların kuluçka döneminde ise sazlık alanda çıkan yangın gölde önemli zarara neden oldu.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) tarafından yaklaşık 2 yıl önce geliştirilen "Kaz Gölüne Sahip Çıkalım" projesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Sulak alan Koruma Yönetmeliği" kapsamında koruma altına alındı. Koruma altındaki göl, kısa sürede kendini yenileyerek eski güzelliğine kavuştu.

Zara ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü', 135 göçmen kuş türünün kuluçkaya yattığı ya da konakladığı; 22 memeli, 11 sürüngen, 8 iki yaşamlı türüne ve tıpta kullanılan sülüklere ev sahipliği yapan; çok zengin bir habitata ev sahipliği yapıyor.

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) tarafından gölde yapılacak olan çalışmalar ile Kaz Gölü'nün barındırdığı onlarca kuş çeşidiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmesi hedefleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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