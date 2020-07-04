Kaz gölü doğa manzarası ile ilgi odağı oldu Kaz gölü doğa manzarası ile ilgi odağı oldu Tokat'ta yeni dönemle birlikte ziyarete açılan kaz gölü doğa manzarası ile ilgi odağı oluyor.

Kaz gölü doğa manzarası ile ilgi odağı oldu TOKAT - Tokat'ta yeni dönemle birlikte ziyarete açılan kaz gölü doğa manzarası ile ilgi odağı oluyor. Tokat Kaz Gölü'nün ulusal ve uluslararası turizmine açılması için başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi. Yeni dönemle birlikte ziyarete açılan kaz gölü doğa manzarası insanları cezbediyor. Pazar ilçesinde kuşların önemli göç durakları ve "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olan Kaz Gölü vatandaşların akınına uğruyor. Göl çevresine yapılan yürüyüş yolu ile ziyaretçiler tabiatla iç içe olarak göl çevresini gezebiliyor. Kartpostallık görüntülerin olduğu Kaz Gölü'ne, yerli ve yabancı birçok turist fotoğraf çekmek ve gezmek için geliyor. Sazlıkların arasındaki yürüyüş yollarında gezme imkanı bulan vatandaşlar manzaranın keyfini çıkartıyor. Lavanta çiçekleri ayrı bir güzellik kattı Geçtiğimiz yıl dikilen 3 bin adet dikilen lavanta kaza gölüne ayrı bir hava kattı. Yürüyüş yolları kenarından açan lavanta çiçeklerinin yanında yürüyüş yapma imkanı bulan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor. Kaynak: İHA