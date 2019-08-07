Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

07.08.2019 17:57

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.

Eylemcilerin pankartlarında "Altını seviyorsan gelme" ve "Altınsız yaparız ama Kaz Dağları olmadan yapamayız" sloganları dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle