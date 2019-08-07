Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.

07.08.2019 17:57
Kaz Dağları: 'Su ve Vicdan Nöbeti' geri adım atmıyor

Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' adlı eylem sürüyor. Bölgeye çadır kuran eylemciler, maden arama çalışmalarının sonlandırılmasını talep ediyor. Pazar günü sayıları 5 bine kadar çıkan eylemciler maden sahasının yakınlarına yüzlerce çadır kurdu.

Eylemcilerin pankartlarında "Altını seviyorsan gelme" ve "Altınsız yaparız ama Kaz Dağları olmadan yapamayız" sloganları dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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