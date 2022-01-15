Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR Edremit ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kaz Dağları'na yem bıraktı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR Edremit ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kaz Dağları'na yem bıraktı.

Edremit ilçesinde, Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı. Balıkesir DKMP Şube Müdürlüğü ekipleriyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ), yaban hayvanları için yürütülen çalışmaya katıldı. Kaz Dağları Milli Parkı'nda Tozlu mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için yarım tonu bulan yemler, poşetlere ve metal kaplara doldurularak bırakıldı.Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Şu anda, Doğa Koruma Milli Parklar ekibi ve HAYDİ, Kaz Dağları Milli Parkı'nda 1470 rakımlı Tozlu mevkisindeyiz. Yaban hayatına destekleme önlemleri yapıyoruz. Genel Müdürlüğü'müz tüm Türkiye çapında yoğun kış şartları altından besin ihtiyacı gören özellikle otobur memelilerimiz için yemleme faaliyetine devam etmektedir. Yoğun kış şartları bitene kadar bu yemlemeler devam edecek. Kaz Dağıarı Milli Parkı içinde özellikle Karaca başta olmak üzere yaban domuzu, kurt, çakal, tilki, porsuk gibi memeli türlerimiz mevcut. Geçen yıl itibarıyla 20 ton yem bırakıldı. Yaban hayvanları için bu yıl da aynı miktarı egale etmeyi düşünüyoruz" dedi.


- Balıkesir
Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaz Dağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Son Dakika Haberleri
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BALIKESİR Edremit ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kaz Dağları'na yem bıraktı.

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