Kaz Dağları'nda dev mantar buldular

05.11.2019 14:34

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında bir bölümü bulunan Kaz Dağları eteklerinde gezen vatandaşlar, 1,5 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

Kaz Dağları bölgesinde doğa yürüyüşü yapan Bülent Güreşçi ve Gürsel Varlı, bir süre dolaştıktan sonra mantar toplamaya başladı.

Ahmetçeli köyü yakınlarına ulaşan iki arkadaş yaklaşık 50 santimetre büyüklüğünde ve 1,5 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.

Mantarı dikkatli bir şekilde koparan Güreşçi ve Varlı, daha sonra ilçe merkezine getirdi.

İlk kez böyle büyük bir mantar gördüklerini belirten Bülent Güreşçi, mantarı arkadaş çevresine gösterdiklerini belirterek, daha sonra yemek yaparak tüketeceklerini söyledi.

Kaynak: AA